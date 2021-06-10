Виведення з держвласності землі біля центру паломництва хасидів – підозру оголосили 5 особам

Служба безпеки України повідомила про викриття незаконної приватизації землі біля центру паломництва хасидів в Умані.

«Служба Безпеки України заблокувала корупційні механізми, організовані місцевою владою Черкащини. Чиновники планували вивести із держвласності земельні ділянки вартістю понад 10 млн грн. Усі вони – поблизу історико-культурного центру ім. Раббі Нахмана (місце паломництва хасидів). Співробітники спецслужби встановили, що до складу організованої групи входили державний реєстратор однієї з ОТГ Черкаської області, колишні правоохоронці та підприємці. За розробленою «схемою», посадовці підробляли рішення органів місцевого самоврядування і незаконно реєстрували право власності на земельні ділянки. Через дії зловмисників комерсантам вдалось отримати у приватну власність майже 0,5 га земель поблизу історико-культурного центру ім. Раббі Нахмана в Умані», – йдеться в повідомленні пресслужби СБУ.

За даними відомства, наразі вирішується питання щодо повернення земель у держвласність, п’ятьом організаторам оборудки повідомлено про підозру. Йдеться про статті щодо шахрайства, злочину за попередньою змовою, підроблення документів та службові зловживання.

Досудове слідство триває.

В Умані розташована могила в Умані цадика (праведника) Нахмана, засновника так званої брацлавської течії хасидизму, – одна з найшанованіших святинь і місце паломництва для представників цієї течії. Усі юдеї з цієї течії хасидизму вважають своїм обов’язком побувати хоча б раз у житті на могилі цадика Нахмана і вірять, що новий рік, якщо вони зустрінуть його на святі Рош га-Шана саме в Умані, обов’язково буде для них щасливим.

Читайте також: Хасидизм – плід української землі, в якому поєдналися єврейські та українські традиції