У Каліфорнії стався землетрус, Трамп каже – «все під контролем»

У Південній Каліфорнії в США 4 липня стався землетрус. Як повідомляють американські ЗМІ, сила землетрусу оцінена у 6,4 бали. Повідомляється, що підземні поштовхи відчувалися у Лос-Анджелесі, але користувачі у соцмережах пишуть, що вони були також у Лас-Вегасі та інших містах.

Президент США Дональд Трамп вже запевнив громадян, що ситуація перебуває під контролем.

Повідомляється, що землетрус стався неподалік від міста Ріджкрест і полігону ВМС США в районі Чайна Лейк.

Через пошкодження з місцевої лікарні Ріджкресту довелося евакуювати людей. Є повідомлення про пожежі в цьому районі та окремі руйнування.

Внаслідок землетрусу 1994 року у Каліфорнії загинули 57 людей, майже 9 тисяч були поранені. Тоді штат зазнав збитків на десятки мільярдів доларів.