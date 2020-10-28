До України незаконно ввезли три радянські зенітно-ракетні комплекси – СБУ

До України незаконно ввезли три радянські зенітно-ракетні комплекси С-125 вартістю в понад 110 мільйонів гривень, повідомила Служба безпеки України.

За даними слідства, представники вітчизняного комерційного підприємства у сфері оборонної промисловості організували протиправну схему імпорту озброєння без сплати обов’язкових платежів до держбюджету. Фігуранти незаконно застосували преференцію нібито ввезення продукції для Збройних сил України, заявили в СБУ.

Для цього вони внесли недостовірні відомості до митної декларації під час митного оформлення товару. Також для незаконного переправлення продукції через державний кордон підозрювані використовували реквізити афілійованої компанії з ознаками фіктивності, зареєстрованої в одній з європейських країн, розповідає Служба безпеки.

Слідство вважає, що схема завдала збитків бюджету на понад 20 мільйонів гривень.

Ці зенітно-ракетні комплекси до українського війська не потрапили. Фігуранти складували їх на території однієї з логістичних баз підприємства у Київській області. За попередньою інформацією, частину незаконно ввезеного озброєння реекспортовали за кордон.

Кримінальне провадження відкрите за статтями 201 (контрабанда) та 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) Кримінального кодексу України.