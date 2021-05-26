Олена Зеркаль заявила, що завершила працювати в «Нафтогазі».

«Трудова книжка сьогодні в мене в руках, період роботи в Нафтогазі завершено. Це був рік роботи з чудовою командою, яка працювала в міжнародних арбітражах проти Росії та забезпечувала спротив побудові «Північного потоку-2», – розповіла Зеркаль у фейсбуці.

Вона розповіла, що зусилля команди дозволили стримувати добудову проєкту весь цей час силою власних переконань та професійної роботи як у Вашингтоні, так і в європейських столицях. Санкції стали ключовим чинником збереження транзиту та 3-ох мільярдів доларів доходу від транзиту українською ГТС.

Зеркаль вважає, що ситуація навколо газогону складна, «якщо не критична».

«Але я щиро вірю, що не все втрачено. Щоб добігти цю останню милю боротьби саме зараз необхідним є об'єднання зусиль політиків на чолі з Президентом та професійна і злагоджена робота дипломатичних команд та команд юристів. Всіх, кому небайдужа Україна, яка розвивається європейським шляхом», – додала Зеркаль.

Із січня 2020 року Зеркаль була радницею попереднього голови правління «Нафтогазу» Андрія Коболєва та представляла його у зв’язках зі стейкхолдерами. До цього працювала заступницею міністра закордонних справ України.

Газопровід «Північний потік-2», який завершений на 95 відсотків і може бути остаточно добудований до вересня, був у центрі протистояння між Берліном і Вашингтоном за часів адміністрації колишнього президента США Дональда Трампа. З моменту вступу на посаду в січні Байден намагався поліпшити відносини з Європою загалом та Німеччиною зокрема.

Американські чиновники наголошували, що газопровід зробить Європу більш залежною від російських енергоносіїв і зашкодить Україні, яка отримує плату за транзит газу.

Німецький уряд відмовився зупинити проєкт, наполягаючи разом із Москвою, що він є суто комерційним, а не політичним.

24 травня канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що очікує продовження зі США обговорення щодо проєкту «Північний потік-2» після рішення США скасувати санкції проти «Північного потоку-2».