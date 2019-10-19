У Запоріжжі відбулася акція до дня боротьби з раком молочної залози

У центрі Запоріжжя 19 жовтня відбулася хода, організована громадською організацією інвалідів «Переможемо рак», до Всеукраїнського дня боротьби з раком молочної залози.

Мета заходу – привернути увагу городян до питань профілактики онкозахворювань, зокрема серед жінок. Як передає кореспондент Радіо Свобода, в акції взяли участь волонтери та жінки, які подолали рак або проходять відповідне лікування. Вони, вдягнувши рожеві шалики, пройшлися центом Запоріжжя.

«Сама перенесла це захворювання. Хочу сказати, що жінкам після 40 років треба бути дуже уважними до свого здоров’я. На жаль, коли зіткнулася зі своєю проблемою, то зрозуміла, що таких, як я, у нас дуже багато, тому після 40 активно треба проходити обстеження – мамографію, УЗІ. Рак – виліковний, особливо, якщо це на ранніх стадіях, і практично без великих наслідків. Ми проводимо волонтерську роботу. Наші дівчата їздять в онколікарню, і підтримають морально. Дуже важливо, коли жінка зіткнулася з цим діагнозом, підтримати її і донести до кожної, що все залежить від нас, сподіватися, вірити і робити, що кажуть лікарі, не звертатися до бабок, екстрасенсів, а довіритися нашим лікарям», – розповіла учасниця акції на ім’я Яна.

Хода «рожевих стрічок» відбувається у Запоріжжі вперше. Під час заходу активістки роздавали перехожим інформаційні буклети, аби нагадати про необхідність своєчасного проходження профілактичних обстежень.

20 жовтня в Україні відзначають День боротьби з раком молочної залози. Рак грудей, за даними ВООЗ, є найбільш розповсюдженим видом онкологічних захворювань у жінок. Згідно з даними Національного інституту раку, щорічно в Україні реєструються понад 14,5 тисяч нових випадків раку грудної залози і від нього помирають понад 5,5 тисяч українок щороку.