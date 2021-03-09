21 жінка засуджена в Україні до довічного ув’язнення – Офіс омбудсмена

Станом на початок березня 2021 року в установах Державної кримінально-виконавчої служби утримується 2458 жінок, з яких 1475 засуджені до позбавлення волі, 21 засуджена до довічного позбавлення волі та 960 ув’язнені., повідомила у вівторок пресслужба Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

«У більшості випадків жінки відбувають покарання в установах, які розташовані далеко від їхніх домівок. Зазначена ситуація унеможливлює підтримання соціальних зв’язків засуджених жінок з їх родинами та ускладнює ситуацію з проведенням короткострокових та довготривалих побачень із дітьми та родичами (на відміну від чоловіків, установи виконання покарання для яких розташовані в кожній області України). Багато жінок, які утримуються в установах ДКВС є малозабезпеченими, одинокими матерями, жертвами домашнього насильства та жорстокого поводження, з наркотичною або алкогольною залежністю, яким під час відбування покарання не забезпечено проведення реабілітації та надання лікування, з метою їх подальшої реінтеграції в суспільство», – йдеться в повідомленні.

За даними Офісу українського омбудсмена, у 90% установ, в яких утримуються жінки, не забезпечено проведення повних профілактично-медичних оглядів, зокрема проведення обстежень лікарями психіатром, гінекологом та ендокринологом.

«Зазначене ускладнює виявлення симптомів захворювань на ранніх стадіях, призначення та забезпечення доступу до своєчасного лікування, що призводить до тяжкого перебігу захворювання, а в окремих випадках до летальних наслідків. Вагітні жінки, які тримаються під вартою як і новонароджені діти в більшості установ попереднього ув’язнення не забезпечені належним медичним супроводом, харчуванням та умовами тримання. Під час конвоювання в автозаках та вагонзаках не створено умов для вагітних та жінок з дітьми», – констатують в Офісі омбудсмена.

У відомстві у цьому зв’язку наголошують, що Мін’юсту, державним та судовим органам необхідно визначити пріоритетні напрямки забезпечення потреб жінок та дівчат в кримінально-виконавчій системі України та системі кримінального судочинства.

За даними Офісу українського омбудсмена, з-поміж 83 установ виконання покарань в Україні – 7 – для засуджених до позбавлення волі жінок.