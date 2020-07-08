В ООН закликали до захисту жінок-журналістів від гендерного насилля

Уряди країн повинні докладати більших зусиль, щоб захистити жінок-журналістів, які стикаються з особливими небезпеками при виконанні професійних обов’язків, заявила у своїй доповіді в Женеві спецдоповідачка ООН з питань насильства щодо жінок Дубравка Шимонович.

Попри те, що кожного року гине більше чоловіків-журналістів, жінки-журналісти поза тим стикаються із «сексуальними посяганнями і зґвалтуваннями, особливо із погрозами зґвалтування, що використовується як інструмент. Це підриває авторитет жінок-журналістів і перешкоджає їм працювати в засобах масової інформації», сказала Шимонович.

Вона закликала уряди країн надати жінкам-журналістам умови працювати безпечно, повністю гарантувати забезпечення їхніх прав, зокрема в частині усунення дискримінації щодо жінок та гендерного насильства.

Шимонович також заявила про нові форми насильства щодо жінок в інтернеті.

«Жінки-журналісти стають все більш вразливими в якості очевидних і прямих представників прав жінок», – сказала Шимонович.

Журналістки, за її словами, стикаються із ще більшою дискримінацією, якщо вони не тільки жінки, а ще й, наприклад, представниці певних нацменшин, лесбіянки, бісексуалки, трансгендери чи інтерсексуали.

Представниця ООН також заявила про загрози, з якими стикаються жінки в умовах пандемії коронавірусу.

«Жінки мають право на безпеку у своїх власних будинках. Будь-які заходи із боротьби з пандемією повинні поважати права людини і враховувати потреби жінок», – вказала вона.

За даними ООН, із 1992 року під час виконання своїх професійних обов’язків у світі загинули 96 жінок-журналістів.