Жіноча Ліга чемпіонів: український клуб виграв з рахунком 9:0

Єдиний представник України у жіночій Лізі чемпіонів – харківський «Житлобуд-2» – був сильнішим за вірменський «Алашкерт». Матч першого кваліфікаційного раунду жіночої ЛЧ завершився з рахунком 9:0 на користь українок.

Харків'янки з початку матчу нав'язали свою гру і вже на 6 хвилині Анастасія Філенко відкрила рахунок. До кінця першого тайму «Житлобуд-2» ще двічі розписався у воротах вірменського клубу – спочатку Яна Калініна реалізувала пенальті, а потім Малахова довела рахунок до 3:0.

Одразу після перерви у воротах «Алашкерта» знову відзначилася Яна Калініна. На 50-й хвилині Юлія Титова реалізувала пенальті, а на 56-й вже шостий гол харків’янок у ворота вірменського клубу забила Вероніка Андрухів.

Наприкінці матчу Натія Панцулая оформила хет-трік, забивши у ворота «Алашкерта» три голи – на 78-й, 81-й та 87-й хвилинах.

Як результат, 9:0 і харківський «Житлобуд-2» пробивається до другого кваліфікаційного раунду. Суперник українського клубу визначиться 6 листопада. Матчі другого раунду заплановані на 18 та 19 листопада і знову відбудуться у форматі одноматчевого протистояння.

А ось звичайний формат (матч вдома і матч на виїзді) чекає вболівальників аж на етапі 1/16 фіналу, де до 10 переможців кваліфікації доєднаються 22 клуби з найвищим рейтингом УЄФА.