Метеорологи прозвітували про теплий жовтень у Києві

У Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського повідомили, що середньомісячна температура повітря жовтня у Києві склала +10,6°С, що вище за кліматичну норму на 2°С.

«Це забезпечило йому 13 позицію у рейтингу найтепліших з 1881 року. Цьогорічний жовтень порадував киян «бабиним літом», яке тривало, починаючи з 6 числа, чотири дні. Найтеплішим днем було 18 жовтня, коли максимальна температура досягла + 22,1°С, а найхолоднішим – 21 жовтня, коли мінімальна температура опустилась під ранок до 0,5°С», – йдеться в повідомленні.

Перший день листопада в Україні відзначився переважно сухою погодою, температура вдень становила 7-12°, у західних та південно-західних областях 13-18°, на Прикарпатті до 20°.