У Парижі невідомі напали на вірменський журнал

У столиці Франції Парижі невідомі вночі увірвалися до редакції франкомовного вірменського журналу Nouvelles d’Arménie і забрали три комп’ютери та фотоапарат, повідомило видання на своєму сайті 20 жовтня.

«Комп’ютери, які не мають особливої матеріальної цінності, містили матеріали для наступного випуску журналу, а також деяку конфіденційну інформацію (адреси, дані, інтерв’ю тощо). Двері до редакції також були зламані», – йдеться в повідомленні.

Посольство Вірменії у Франції засудило інцидент, оцінивши його як «порушення свободи слова».

Франкомовний вірменський журнал Nouvelles d’Arménie активно висвітлює питання, пов’язані з міжнародним визнанням геноциду вірмен, врегулюванням нагірно-карабахського конфлікту, а останнім часом і теми, пов’язані з військовими діями Туреччини проти курдів на півночі Сирії.