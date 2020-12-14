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14 грудня 2020, Київ 12:42
Новини | Події

Помер один із засновників та колишній голова Української служби ВВС Олексій Сологубенко

Олексій Сологубенко

У віці 66 років помер відомий журналіст, редактор Всесвітньої служби ВВС, один із засновників та колишній голова Української служби ВВС Олексій Сологубенко.

Як повідомили рідні у фейсбуці, смерть настала 13 грудня після чотирьох років боротьби журналіста з тяжкою хворобою.

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Олексій Сологубенко свого часу був заступником, а згодом і головою Української служби BBC. У 2003 році став виконавчим редактором регіону «Євразія» ВВС World Service, а потім одним із редакторів регіону «Америка та Європа», до якого і зараз входить ВВС News Україна. Остання його посада – редактор мовних служб ВВС.

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