Помер один із засновників та колишній голова Української служби ВВС Олексій Сологубенко

У віці 66 років помер відомий журналіст, редактор Всесвітньої служби ВВС, один із засновників та колишній голова Української служби ВВС Олексій Сологубенко.

Як повідомили рідні у фейсбуці, смерть настала 13 грудня після чотирьох років боротьби журналіста з тяжкою хворобою.

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Олексій Сологубенко свого часу був заступником, а згодом і головою Української служби BBC. У 2003 році став виконавчим редактором регіону «Євразія» ВВС World Service, а потім одним із редакторів регіону «Америка та Європа», до якого і зараз входить ВВС News Україна. Остання його посада – редактор мовних служб ВВС.