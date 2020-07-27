Росія: суд оштрафував журналіста, якому зламав руку поліцейський

Суд у російському Санкт-Петербурзі оштрафував 27 липня на 500 рублів кореспондента видання «Медіазона» Давида Френкеля за статтею про непокору поліцейському на виборчій дільниці. Про це з посиланням на самого журналіста повідомляє російська служба Радіо Свобода. Йдеться про епізод, коли поліцейський, затримуючи журналіста, зламав йому руку.

Френкелю також призначили 2 тисячі рублів штрафу у справі про втручання в роботу виборчкому і ухвалили попередження за порушення «режиму самоізоляції», який діяв у Санкт-Петербурзі під час інциденту.

За версією поліції, кореспондент «провокував конфліктну ситуацію» на дільниці, де відбувалося голосування за поправки до конституції Росії, і заважав працювати комісії. У протоколі стверджувалося, що Френкель при затриманні «упирався ногами, хапався за стіни, пручався, відштовхував співробітників». На відео затримання таких дій з боку журналіста не видно.

Як пише «Медіазона», в суді допитали колишнього голову Палацового муніципального округу Петербурга Дмитра Абрамова, який стверджує, що був на дільниці спостерігачем. Під час нападу на журналіста він наступив йому на ногу і смикнув за зламану руку, назвавши «симулянтом». Абрамов вважає, що Френкель впав і зламав руку не через дії співробітника поліції.

Поліцейський Денис Дмитрієв, який затримував журналіста, заявив, що вирішив його затримати на вимогу голови комісії, оскільки журналіст заважав виборцям. Френкель це заперечує.

Раніше журналіст подав заяви про порушення кримінальної справи за статтею про перевищення посадових повноважень співробітником поліції. Про результати перевірки поки не повідомлялося.

Перелом, якого зазнав Френкель, потребував термінової операції, реабілітація триватиме кілька місяців.