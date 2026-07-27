Hromadske заявило про затримання свого журналіста. Поліція відреагувала

У Києві 27 липня поліція затримала журналіста hromadske Євгенія Шульгата, поліцейські зупинили таксі, у якому їхав журналіст, і надягнули на нього кайданки, повідомляє видання.

За словами Шульгата, співробітники поліції застосували щодо нього фізичну силу.

«Яким чином співробітники поліції могли знати про порушення військового обліку пасажиром таксі – незрозуміло. При цьому документи водія не цікавили поліціянтів, що дає підстави припускати, що затримання було цілеспрямованим», – сказала керівниця редакції розслідувань Ярослава Вольвач.

У поліції Києва заявили, що під час перевірки документів у водія автомобіля та пасажира останній відмовився надати документи, що посвідчують особу та військово-облікові документи. За повідомленням, чоловікові запропонували проїхати до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) для уточнення військово-облікових даних, але він категорично відмовився від цього.

Тому, як зазначається, поліцейські затримали чоловіка та доставили його до одного з районних ТЦК та СП для уточнення військово-облікових даних – за попередньою інформацією, чоловік не пройшов військово-лікарську комісію у встановленому порядку.

Водночас редакція hromadske стверджує, що жодних порушень правил військового обліку журналіст не має.

Медіа також звертає увагу, що журналіст Євгеній Шульгат працював зокрема над матеріалами, пов’язаними з корупцією з боку представників правоохоронних органів.

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У 2024 році на той момент журналістові «Слідства.інфо» Євгенію Шульгату, який викрив елітне майно керівника департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка, хотіли вручити повістку.

Тоді Офіс генерального прокурора відкрив кримінальне провадження щодо ймовірного зловживання службовими повноваженнями та перешкоджання професійній діяльності журналістів.