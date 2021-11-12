Суд у М’янмі засудив американського журналіста до 11 років ув’язнення

Суд у М’янмі 12 листопада засудив американського журналіста Денні Фенстера до 11 років тюремного ув’язнення, визнавши його винним за кількома звинуваченнями, зокрема підбурюванні до нібито поширення хибної інформації.

37-річного Фенстера, керівного редактора онлайн-журналу Frontier Myanmar, заарештували в травні при спробі залишити М’янму, яка перебуває в хаосі після військового перевороту в лютому.

Журнал повідомив, що тривалий тюремний термін також передбачає порушення імміграційного законодавства та законів про незаконні асоціації. Чоловікові висунули два додаткові звинувачення також в іншому суді за нібито порушення закону про боротьбу з тероризмом та закону про державну зраду й підбурювання до заколоту.

Томас Кін, головний редактор Frontier Myanmar, заявив, що для винесення обвинувального вироку «немає жодних підстав».

Сполучені Штати наполягають на звільненні Фенстера.

«Дуже несправедливий характер затримання Денні очевидний для всього світу. Влада повинна здійснити розумні кроки та звільнити його», – заявив Держдепартамент США перед винесенням вироку.

Внаслідок військового перевороту в М’янмі було повалено цивільний уряд на чолі з Аунг Сан Су Чжі. За даними ООН з посиланням на активістів, понад 1200 мирних жителів були вбиті, і десятки журналістів перебувають серед тисяч затриманих.