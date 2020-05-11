Німецька журналістка звинувачує експрезидента Франції в сексуальних домаганнях

Журналістка німецького телеканалу WDR Анн-Катрін Штрак звинуватила колишнього президента Франції Валері Жискар д’Естена в сексуальних домаганнях. Скарга була подана 30 березня, повідомило агентство France-Presse 11 травня з посиланням на прокуратуру Парижа.

Інцидент стався в грудні 2018 року. За словами німецької журналістки, під час інтерв’ю Валері Жискар д’Естен поклав свою руку на її сідниці. Анн-Катрін Штрак стверджує, що це сталося тричі.

Дії колишнього президента Франції, члена Конституційної ради республіки, нині 94-річного Валері Жискар д’Естена перевірятиме бригада з боротьбизі злочинами, скоєними проти приватних осіб, повідомляє «Міжнародне французьке радіо».

Адвокат Жискар д’Естена відмовився коментувати цю інформацію.

«Я рада дізнатися, що міністерство прийняло мою скаргу до розгляду і вирішило почати розслідування», – заявила агенції France-Presse Анн-Катрін Штрак. Вона вважає, що «всі повинні знати, що колишній президент республіки сексуально домагався до журналістки».

18 грудня 2018 року Штрак приїхала зі своєю знімальною групою в паризьке бюро колишнього президента, щоб взяти інтерв’ю до сторіччя колишнього канцлера ФРН Гельмута Коля. Наприкінці інтерв’ю Штрак попросила Жискар-д'Естена про спільну фотографію з ним для всіх учасників знімальної групи.

Під час фотографування експрезидент обійняв журналістку і поклав свою руку на її сідниці. Потім він повторив цей жест під час другого фотографування, а потім, коли показував їй свої архівні фотографії.