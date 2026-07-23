Удари РФ по паливній інфраструктурі: влада повідомила про атаку на об’єкт у Житомирі

Російські війська продовжують завдавати ударів по паливній інфраструктурі Житомирщини, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.



За його словами, цього разу був атакований об’єкт у Житомирі.

Рятувальники локалізували пожежу. Наразі інформації про жертв та постраждалих немає.

Російські війська посилили атаки по автозаправках у прикордонних та прифронтових областях, зокрема на Харківщині, Сумщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині, а також на Житомирщині, Миколаївщині та Одещині. За підрахунками експертів, понад 150 атак на автозаправні станції протягом місяця здійснили війська РФ.

Армія РФ регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакує українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.