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Новини | Події

Удари РФ по паливній інфраструктурі: влада повідомила про атаку на об’єкт у Житомирі

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Рятувальники локалізували пожежу. Наразі інформації про жертв та постраждалих немає
Рятувальники локалізували пожежу. Наразі інформації про жертв та постраждалих немає

Російські війська продовжують завдавати ударів по паливній інфраструктурі Житомирщини, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

За його словами, цього разу був атакований об’єкт у Житомирі.

Рятувальники локалізували пожежу. Наразі інформації про жертв та постраждалих немає.

Російські війська посилили атаки по автозаправках у прикордонних та прифронтових областях, зокрема на Харківщині, Сумщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині, а також на Житомирщині, Миколаївщині та Одещині. За підрахунками експертів, понад 150 атак на автозаправні станції протягом місяця здійснили війська РФ.

Армія РФ регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакує українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

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