Зять Єльцина пішов з посади радника Путіна – Reuters

Валентин Юмашев, зять колишнього президента Росії Бориса Єльцина, який допоміг Володимиру Путіну прийти до влади, пішов із посади радника Кремля, повідомила агенція Reuters.

Юмашев був радником Путіна на громадських засадах і не отримував за це зарплатню. Його відхід, як пише Reuters, розриває останній зв’язок путінської адміністрації з періодом правління Єльцина, який символізує ліберальність і відкритість Росії щодо Заходу.

Перший заступник виконавчого директора Єльцин-центру Людмила Телень повідомила Reuters, що відставка була ініціативою Юмашевим. Він залишив посаду ще у квітні.

За Єльцина, який був президентом Росії з 1991 по 1999 рік, Юмашев обіймав посаду радника Кремля, а потім керівника адміністрації президента. Був одружений із донькою Єльцина Тетяною.

Торік видання «Важные истории» спільно з «Трансперенсі інтернешнл – Росія» з’ясували, що Юмашев та його дружина Тетяна у 2020 році стали власниками будинку на острові Сен-Бартелемі на Карибах вартістю 15 млн євро. За словами Юмашева, сім’я купила нерухомість на «зароблені гроші та кредит, взятий в одному з російських банків».

У березні 2022 року Анатолій Чубайс – ще один високопосадовець ельцинської епохи – пішов з посади спеціального представника президента Росії з питань сталого розвитку та виїхав з країни. У травні через дії Росії в Україні у відставку подав співробітник російського постійного представництва при ООН в Женеві Борис Бондарєв.