Зіткнення поїздів у Кривому Розі: 3 людини загинули, 1 постраждала

У Кривому Розі на Дніпропетровщині внаслідок зіткнення двох потягів загинули три людини, одна постраждала, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

За повідомленням, локомотиви зіткнулися вранці 16 жовтня на території Ганнівського кар’єру, неподалік залізничної станції «Південна».

За попередньою інформацією, в одного з локомотивів не спрацювали гальма і він зіткнувся з іншим, який перебував на колії на завантаженні.

Загиблі – машиніст тепловозу 1968 року народження, монтер колії 1983 року народження і помічник машиніста тепловозу 1971 року народження. Постраждалий, майстер аварійної бригади 1974 року народження шпиталізований до міської лікарні у реанімаційне відділення. Його стан тяжкий.