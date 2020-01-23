ОГП повідомив про нові підрозділи у справах про злочини в умовах збройного конфлікту

У прокуратурах Донецької і Луганської областей створені управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, повідомила 23 січня пресслужба Офісу генпрокурора (ОГП).

«До складу (підрозділів – ред.) увійшли 60 прокурорів. Новостворені управління здійснюватимуть процесуальне керівництво та контроль за розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо злочинів проти основ національної безпеки України, громадської безпеки, миру, безпеки людства і міжнародного правопорядку, недоторканності державних кордонів та інші злочини, вчинені в умовах збройного конфлікту на тимчасово окупованих територіях Донбасу або пов’язані зі збройною агресією Російської Федерації проти України», – йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, наразі прокурори обласних і місцевих прокуратур в Донецькій і Луганській областях здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у понад 10,5 тисяч кримінальних проваджень цієї категорії.



«Регіональні підрозділи також тісно співпрацюватимуть з громадськими правозахисними організаціями щодо питань документування воєнних злочинів, використовуватимуть у роботі відкриті джерела інформації та комунікуватимуть з постраждалими або свідками злочинних дій», – додали в Офісі генпрокурора.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.