Біля Хортиці виявили унікальний артефакт козацьких часів (фото)

Представники Національного заповідника «Хортиця» на однойменному острові у Запоріжжі презентували у вівторок виявлений та піднятий гідроархелогами дерев’яний лафет гармати, що датується 17-18 сторіччям. Артефакт був знайдений в руслі Дніпра на південь від Хортиці.

«Знахідка знайдена під час археологічних досліджень. Вона знаходилась на глибині близько 10 метрів. І з поверхні дна відкрилася невеличка частина – це вісь лафету і частина самої конструкції. При першому зануренні було зрозуміло, що це щось стародавнє. Думали, що це частина якогось корабля чи іншого якогось плавзасобу. Але вже на друге занурення, коли обстежував ці частини, то стало зрозуміло, що це артилерійський лафет 18-17 століття. Та частина Дніпра входить в зону намивання піску, тому була загрозі, що пам’ятка може бути втрачена і терміново треба було проводити її дослідження, підйом», – розповів керівник відділу реставрації Національного заповідника «Хортиця», гідроархеолог Валерій Нефьодов.

Знайдений археологами гарматний лафет виготовлений з дерева та оббитий залізом. На ньому також збереглися сліди червоної фарби, яка в ті часи використовувалася для позначення артилерії. Лафет призначався для пушки, яка мала вагу близько 3 тонн і калібр 24 або 32 фунти. Така гармата стріляла на відстань до 7 кілометрів.

«Це польова гармата. Вона не використовувалася на кораблях. Її тільки кораблями перевозили. Тобто цей лафет, найімовірніше, перевозили якимось плавзасобом. Лафет зроблений з дубу. Деталі дуже крупні. Величезний дуб пішов на виготовлення. Окований залізом. Велика кількість конструктивних елементів і є навіть залишки червоної фарби. Він загальноєвропейської конструкції. Де зробили, ми не знаємо. Це може бути і Російська імперія, і Україна, київський арсенал, і Відень. Навіть англійські лафети могли потрапити сюди», – додав Валерій Нефьодов.

Наразі історики ще мають визначити точний час і місце створення знайденого артефакту. Присутній під час презентації знахідки запорізький історик і археолог, доктор історичних наук Георгій Шаповалов припускає, що знахідка може сягати часів Івана Мазепи.

«Мазепа повз Хортицю через пороги приходив своїми першими флотиліями, які будував на прохання Петра І. Звідси козаки на чолі з гетьманом Мазепою відправлялись на пониззя Дніпра і саме там брали фортеці Кизикермен, допомагаючи росіянам освоїти простір Чорного моря, коли були союзниками», – сказав під час презентації Георгій Шаповалов.

Знайдений біля Хортиці лафет 17-18 сторіччя не має аналогів в Україні. Аналогічні артефакти датовані такими же часом наразі зберігаються в окремих іноземних музеях.

«Цей лафет дуже чинна річ на той час. Втрачати такі речі було дуже коштовно для війська того часа. Втрата того часу – наша величезна удача, бо це дуже цікава історична знахідка. Дерево, якщо бронза чи чавун зберігається, руйнується швидше набагато. В землі воно взагалі б не збереглося. Це тільки вода забезпечила його повну збереженість. В Європі є – в Швеції, Франції. В Україні точно нема. В Росії в артилерійському музеї, куди вивезли з київської фортеці, щось є», – сказав Валерій Нефьодов.

Знайдений лафет гармати буде переміщений до реставраційного ангару Національного заповідника «Хортиця», де його будуть консервувати засобом виморожування.