Картина Клімта, яка зникла кілька десятиліть тому, знову виставлена в Італії

В італійській картинній галереї виставили картину австрійського художника-модерніста Густава Клімта, вперше відтоді, як вона була знайдена після зникнення 23 роки тому.

28 листопада галерея Річчі Одді в Пьячнезе представила «Портрет жінки», заявивши, що це «подарунок місту П’яченца, який був так випробуваний пандемією, що вразила [Італію] і весь світ».

Картина, яка була одним з кількох портретів Клімта, завершених до кінця його життя, між 1916 і 1918 роками, була вкрадена з галереї у лютому 1997 року. Вона була знайдена у дворі тієї ж галереї у грудні 2019 року садівниками.

Картина була захована за товстим шаром плюща за металевими дверима, загорнута у пластик.

Невідомо, що саме сталося з картиною після крадіжки, і чи залишала вона територію галереї.