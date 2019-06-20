Ціна золота зросла до шестирічного максимуму

Ціна золота злетіла до рекордного з вересня 2013 року рівня. Це сталося після того, як учасники ринку сприйняли повідомлення американської Федеральної резервної системи (ФРС) як намір уперше з 2008 року знизити ставки.

Позиція ФРС (яка в США виконує функції центробанку) спровокувала зниження курсу долара, вказує профільний ресурс Profinance.

Натомість котирування золота впритул наблизилися до вершини шестирічного коридору (станом на 13:55 за Києвом ціна цього металу становить понад 1381 долар за унцію), і тепер технічна картина разом із пом’якшенням риторики ФРС створюють передумови для подальшого зростання.

Продовжують купувати дорогоцінний метал і світові центробанки. Наприклад, Банк Китаю збільшує свої резерви вже шість місяців поспіль, і в травні знову відзвітував про їхнє зростання.

Історія свідчить про позитивну динаміку золота в період циклу зниження ставок ФРС і реалізації інших стимулюючих заходів. У 2007–2008 роках дорогоцінний метал подорожчав на 20% і в наступні три роки зріс за ціною вдвічі на тлі зниження ставок у США до нуля.