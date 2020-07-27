Ціна золота оновила історичний максимум

Ціна золота 27 липня оновила історичний максимум, установлений у 2011 році. Станом на 16:30 за київським часом ціна серпневого ф’ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex сягнула понад 1934 долари за унцію, але впродовж дня ціна піднімалася ще вище – понад 1944 долари за унцію.

Як пише AFP, попередній абсолютний рекорд був установлений у вересні 2011 року, коли унція золота коштувала близько 1921 долара.

Золото дорожчає на тлі пандемії коронавірусної інфекції. Інвестори вкладають у золото свої гроші, оскільки вважають його безпечним активом, пояснює Bloomberg.