У Чорногорії затримали лідера банди наркоторговців

Міністерство внутрішніх справ Чорногорії в середу повідомило про затримання відомого боса наркобанди Слободана Кашчелана.

Крім того, за даними поліції, було заарештовано ще кілька людей.

Віцепрем’єр-міністр Дрітан Абазович назвав спецоперацію силовиків «найбільшим успіхом» чорногорської поліції за останнє десятиліття.

58-річний Слободан Кашчелан перед тим був заарештований у Чорногорії в 2019 році за звинуваченням у замаху на вбивство, створенні злочинної організації та інших правопорушеннях. Але був звільнений під заставу в 600 тисяч доларів.

Його вважають лідером так званої наркогрупи «Кавач», яка шість років воювала з конкуруючою бандою в Чорногорії, через що загинули десятки людей. Два клани, обидва з курортного міста Котор, почали напади один на одного в Чорногорії, в сусідній Сербії, Боснії і Герцеговині, а також у Греції, Іспанії та Італії.

Новий уряд в Чорногорії, який взяв владу після парламентських виборів у серпні, зобов’язався викорінити злочинність та корупцію в країні Адріатичного регіону, що є головним транзитним шляхом контрабанди наркотиків для західноєвропейських ринків.