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19 Червень 2019, Київ 18:20
Новини | Спорт

Ліга Європи: «Зоря» поїде до Чорногорії або Естонії в другому раунді кваліфікації

Вболівальники під час футбольного матчу між луганською «Зорею» і англійською командою «Манчестер Юнайтед». Одеса, 8 грудня 2016 року

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У швейцарському Ньйоні 19 червня відбулося жеребкування другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи сезону-2019/2020. Свого суперника отримала луганська «Зоря», яка стартує в турнірі на цій стадії.

Суперником підопічних Віктора Скрипника стане переможець пари «Будучност» (Чорногорія) – «Нарва Транс» (Естонія).

Матчі другого кваліфікаційного раунду відбудуться 25 липня і 1 серпня.

Луганська «Зоря» посіла п’яте місце в українській прем’єр-лізі сезону 2018/2019 років, після цього на тренерській лаві багаторічного керманича луганчан Юрія Вернидуба замінив відомий за роботою в німецькій бундеслізі колишній футболіст «Дніпра», «Вердера» і збірної України Віктор Скрипник.

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