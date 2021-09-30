Ліга конференцій: «Зоря» поступилася «Ромі»

Луганська «Зоря» програла у другому турі групового турніру Ліги конференцій УЄФА.

Бронзові призери українського чемпіонату поступилися в Запоріжжі італійській «Ромі» з рахунком 0:3.

В іншому поєдинку цієї групи болгарський ЦСКА зіграв безгольову нічию з норвезькою командою «Буде-Глімт».

Наразі «Зоря» посідає останнє місце у групі, не завоювавши жодного очка.

Наступний матч луганчани зіграють на виїзді 21 жовтня проти ЦСКА.

Ліга конференцій УЄФА – новий європейський клубний турнір, третій за важливістю після Ліги чемпіонів та Ліги Європи.