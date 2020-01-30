Аналітики назвали три причини зростання долара

На українському міжбанківському валютному ринку триває зростання котирувань долара, яке не зупинилося навіть у день проведення Міністерством фінансів України аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) та в день розрахунку за цими паперами. Аналітики сайту «Мінфін» назвали три причини останніх подій на міжбанку.

Серед них – зростання попиту з боку реальних покупців, а також притримування валюти експортерами, які поки витрачають наявну у них гривню від відшкодувань податку на додану вартість.

Іноземні інвестори, які впродовж попередніх місяців додавали пропозиції валюти, розраховуючись за ОВДП, цього тижня продавали мало. За даними експертів, відбулося «перевкладення іноземними інвесторами гривні від погашених раніше облігацій без великих сум довкладень».

«Нерезидентам зростання котирувань вигідне ще й тим, що тоді для них нові купівлі гривневих ОВДП стають дешевшими і це компенсує їм часткове зниження процентної прибутковості облігацій останніх випусків», – вказує сайт «Мінфін».

Національний банк України встановив на 30 січня курс 24 гривні 85 копійок за долар, це на 13 копійок вище за попередній офіційний курс.

За даними Finance.ua, торги на міжбанку 29 січня завершилися на позначках 24 гривні 88–91 копійка за долар.