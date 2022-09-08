Відбиті атаки військ РФ та понад 12 ударів авіації по російських військових цілях – Генштаб про ситуацію на фронті

У Генштабі Збройних сил України повідомили про оперативну ситуацію на фронті станом на вечір 8 вересня.

Згідно з повідомленням, у результаті «успішних дій партизанського руху, у взаємодії з артилерією Сил оборони, ворожі підрозділи мають суттєві проблеми з логістичним забезпеченням» на тимчасово захоплених територіях Херсонської області.

«Підрозділи Сил оборони утримують займані позиції та не допускають просування ворога. Українські військові успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Костянтинівка, Довгеньке, Дібрівне, Григорівка, Соледар, Первомайське, Невельське, Мар’їнка та Кам’янка. Ракетні війська та артилерія наземних угруповань наших військ продовжують виконувати завдання з контрбатарейної боротьби, порушення системи управління та логістичного забезпечення, ураження живої сили та бойової техніки противника», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, протягом доби авіація Сил оборони здійснила понад 12 ударів, уразивши 2 взводних опорних пункти, 6 районів зосередження живої сили та військової техніки і 2 зенітних ракетних комплекси військ РФ. Підрозділи протиповітряної оборони наших військ знищили два БпЛА. Втрати противника уточнюються, йдеться в повідомленні.

Російська сторона про втрати не повідомляє.

Триває сто дев’яносто сьома доба війни РФ проти України.