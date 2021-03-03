У ЗСУ минулої доби виявили 125 нових випадків COVID-19

Станом на 3 березня на COVID-19 у Збройних силах України хворіє 946 людей. Про це повідомляє Командування медичних сил ЗСУ.

«Всього за час пандемії одужало 16 061 особа, летальних випадків 46. На ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 158 осіб», – мовиться у повідомленні.

За минулу добу зареєстровано 125 нових випадків захворювання, госпіталізовано 29 осіб.

Від початку кампанії з вакцинації першу дозу вакцини у ЗСУ отримали 600 людей.

В Україні за останню добу виявили 7 235 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 364 705 людини, 26 397 людей померли.