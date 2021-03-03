Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
03 березня 2021, Київ 12:38
Новини | Коронавірус

У ЗСУ минулої доби виявили 125 нових випадків COVID-19

Від початку кампанії з вакцинації першу дозу вакцини у ЗСУ отримали 600 людей.

Станом на 3 березня на COVID-19 у Збройних силах України хворіє 946 людей. Про це повідомляє Командування медичних сил ЗСУ.

«Всього за час пандемії одужало 16 061 особа, летальних випадків 46. На ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 158 осіб», – мовиться у повідомленні.

За минулу добу зареєстровано 125 нових випадків захворювання, госпіталізовано 29 осіб.

Від початку кампанії з вакцинації першу дозу вакцини у ЗСУ отримали 600 людей.

В Україні за останню добу виявили 7 235 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 364 705 людини, 26 397 людей померли.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG