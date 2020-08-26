У ЗСУ прокоментували стан курсанток, постраждалих у ДТП на території військового вишу у Києві

Командування Медичних сил Збройних сил України повідомило, що стан постраждалих в аварії 25 серпня на території однієї з військових частин у Києві стабільний.

«Стан постраждалих в аварії, що сталася вчора на території однієї з військових частин Київського гарнізону, за участі військовослужбовця Н. та слухачів Української військово-медичної академії стабільний, всі вони в свідомості на самостійному диханні, їхньому життю на даний час нічого не загрожує. Лікарі Національного військово-медичного клінічного центру «ГВКГ» надали усю необхідну медичну допомогу та провели оперативне втручання. Пацієнти забезпечені усіма необхідними медикаментами та продовжують отримувати відповідну медичну допомогу», – йдеться в повідомленні командування у фейсбуці.

Напередодні у поліції Києва повідомили, що розпочали кримінальне провадження за фактом ДТП, в якій постраждали троє курсанток.

«До столичної поліції надійшло повідомлення про те, що на території військової частини на вулиці Зоологічній водій авто «Тойота Пріус» здійснив наїзд на трьох курсанток військового вишу... Попередньо встановлено: водій, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, не впорався з керуванням та скоїв наїзд на курсанток, котрі стояли біля адмінбудівлі. Внаслідок автопригоди троє дівчат отримали переломи кінцівок, їх госпіталізували», – розповіли у поліції.

Повідомлялося, що водія 1974 року народження, який скоїв наїзд, затримали.