Командування Повітряних сил ЗСУ заявило про обшуки в одній із військових частин у Хмельницькому

Командування Повітряних сил Збройних сил України повідомило, що напередодні в одній із військових частин у Хмельницькому відбулися обшуки із вилученням окремих приладів військового призначення.

«До Дня зенітних ракетних військ, яке відзначатимемо завтра, 3 липня, Державне бюро розслідувань робить черговий «подарунок» захисникам неба. Так, 1 липня 2020 року у зенітну ракетну бригаду Повітряних сил ЗС України (військова частина А2860) прибули представники відділу слідчого територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Хмельницький. На підставі ухвали судді Хмельницького міськрайсуду С.Баєва, в межах кримінального провадження №62020240000000492, слідчими ДБР складено протокол огляду та вилучено чотири НВЧ прилади (клістрони) та відповідну супроводжуючу документацію. Слідчі інкримінують посадовим особам суттєві порушення у закупівлі клістронів. Разом з тим, у згаданій постанові суду не йде мова про вилучення, а лише «про огляд військової частини А2860 та підпорядкованих їй зенітних ракетних дивізіонів», – йдеться в повідомленні.

Військові стверджують, що відсутність вилучених НВЧ може призвести до «небажаних наслідків та суттєво збільшити терміни відновлення бойової техніки, що прикриває повітряний простір та важливі стратегічні об’єкти держави».

Командування Повітряних сил каже, що в зенітних ракетних бригадах на Одещині (в/ч А2800) та Херсонщині (в/ч А1836) мали місце такі ж «дзеркальні дії».

«Ніхто не перешкоджає неупередженому розслідуванню справи, водночас закликаємо усі правові інстанції приймати виважені рішення, які б не суперечили національним інтересам держави», – заявило Командування Повітряних сил.

Радіо Свобода звернулося за коментарем до теруправління ДБР у Хмельницькому, інформацію обіцяли надати згодом.