У Київміськадміністрації 1 травня повідомили, що встановили на інше місце відому скульптуру зубра у його новому вигляді на території нової вхідної групи в киїський зоопарк.

«Незабаром, до кінця травня, прибудуть і леви (скульптури – ред.). Легендарні візитівки зоопарку – фігури зубра та левів – отримали нове життя. Спочатку фігури звірів були зроблені з бетону, потім їх покрили міддю – окремими листами, що були зварені між собою. За початковим задумом автора, фігури хотіли відлити з бронзи, але тоді вирішили заощадити. Таке конструктивне рішення, як показав час, було не дуже вдалим. Між листами міді утворилися мікротріщини, що з часом збільшувалися. Через них потрапляла вода і це з роками суттєво пошкодило фігури звірів. Нові скульптури – повністю з бронзи», – йдеться в повідомленні.

У мерії також додали, що точні копії фігур відновлювали дочка скульптора Юрія Рубана Олександра та її чоловік Віктор Липівка.

«Завдяки фотографіям і архівним документам, що зберігаються в родині, скульптори доопрацювали ті частини фігур, що були пошкоджені, й повернули їм первісну форму. – Спочатку в гіпсі. Потім художня рада, що складається з відомих майстрів, перевірила відповідність нових скульптур первісному вигляду. Тільки після цього фігури розпочали відливати з бронзи. Новий колір – зелена патина – був рекомендований художньою радою. Згодом він трансформується в яскравий зелено-голубий», – повідомили у КМДА.

Офіційним часом заснування зоопарку і початком його діяльності у Києві вважається 21 березня 1909 року. У 2017 році розпочалася глобальна реконструкція столичного звіринця.

Старий вхід до зоопарку побудували в 1966 році, у 1968-му встановили біля нього скульптури зубра та левів авторства Юрія Рубана.

Минулого тижня у мережі з’явилися фото, як старий вхід у Київський зоопарк розчистили бульдозерами в рамках реконструкції звіринця. Користувачі, зокрема, сперечалися і «голосували» щодо доцільності змін. За проєктом, нова вхідна група буде розміщена на розі проспекту Перемоги та вулиці Зоологічної. Зустрічатиме відвідувачів 15-метрова різнобарвна скульптура жирафа.