Бойовики 6 разів обстріляли позиції ООС на Донбасі, без втрат – штаб

Бойовики незаконних збройних угруповань шість разів обстріляли позиції Операції об’єднаних сил в зоні бойових дій протягом доби 7 лютого, повідомляє штаб ООС.

При цьому, як зафіксували в штабі, вони застосовували заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 міліметри, міномети калібрів 120 та 82 міліметри, протитанкові ракетні комплекси, гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю.

За зведенням, в районі оперативно-тактичного угруповання «Схід» було два обстріли по позиціях ООС: поруч із Новомихайлівкою та Василівкою. Ще чотири обстріли зафіксували в районі угруповання «Північ».

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«Двічі поблизу населеного пункту Оріхове – зі ствольної артилерії калібру 122 міліметри противник випустив п’ять снарядів, з міномету калібру 120 міліметрів – сім мін та 23 міни з 82-міліметрового міномету, а також вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів; поруч з Кримським – з протитанкового ракетного комплексу – два постріли; в районі населеного пункту Гладосове – зі станкового протитанкового гранатомету – два постріли, а також противник вів вогонь з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї», – йдеться в зведенні.

У штабі додають, що з початку доби бойовики обстріляли позиції українських військових під Оріховим з артилерійських систем та мінометів. Загиблих та поранених серед військовослужбовців ООС, за даними штабу, немає.

Бойовики незаконних збройних угруповань «ЛНР» та «ДНР», своєю чергою, звинувачували ЗСУ в обстрілах окупованих ними територій 7 лютого.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.