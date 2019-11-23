За добу бойовики 14 разів обстріляли позиції ЗСУ – штаб

Бойовики незаконних збройних угруповань 14 разів порушили режим припинення вогню в зоні бойових дій протягом доби 22 листопада, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил.

За даними штабу, бойовики використовували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібрів 82 та 120 міліметрів, а також гранатомети, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Зокрема обстрілів зазнали позиції поблизу Талаківки, Водяного, Пісків, Тарамчука, Красногорівки, Шумів, Новгородського, Причепилівки, Новолуганського.

Напередодні штаб повідомляв про одного пораненого військовослужбовця. Ще один солдат Збройних сил України загинув у ДТП.

За даними штабу, з початку доби втрат серед особового складу ЗСУ не було.

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Незаконне збройне угруповання «ДНР» напередодні заявило про нібито обстріли окупованої ним території українською армією. Аналогічне угруповання «ЛНР» таких заяв 22 листопада не робило.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.