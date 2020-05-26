Уряд звільнив обраного через конкурс пів року тому голову Держгеокадастру

Кабінет міністрів звільнив голову Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру Дениса Башлика, повідомив урядовий портал.

Згідно з повідомленням, іншим розпорядженням Кабмін поклав обов’язки голови служби на першу заступницю голови Держгеокадастру Юлію Мороз.

Що стало причиною звільнення не повідомляється.

Торік у листопаді головою Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру підсумками конкурсу було призначено Дениса Башлика.

На початку грудня минулого року Башлик оголосив про комплексну перевірку роботи служби. На час її проведення усіх керівників та заступників керівників управлінь Держгеокадастру в областях та в Києві було відсторонено від виконання посадових обов’язків.

Держгеокадастр об’єднує дані про землі, розташовані в межах державного кордону України, їх цільове призначення та обмеження у використанні. Серед напрямів діяльності – питання ринку землі, її охорони, оцінки, експертизи тощо. До сфери впливу відомства також належать питання проведення земельних аукціонів.