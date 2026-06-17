«Звільнення політв’язнів не має супроводжуватися арештом інших» – Анджей Почобут у Європарламенті

Колишній білоруський політв'язень, польсько-білоруський журналіст Анджей Почобут подякував Європейському парламенту за підтримку, яку він відчув особисто, а також за солідарність із усіма поляками в Білорусі та політичними в'язнями.

«Протягом багатьох років Союз поляків Білорусі був найбільшою, але згодом єдиною польською організацією, що діяла в країні. Я також журналіст, який працює в цій професії понад 20 років, і моя біографія стала частиною боротьби за свободу слова в Білорусі», – сказав Почобут. За словами спікера, ці фактори насамперед впливають на його рішення.

«Ми, поляки в Білорусі, – це люди, які народилися в Білорусі, нізвідки не приїхали, довго тут жили, ми є другою за чисельністю національною меншиною в Білорусі, але сьогодні ми не маємо жодної можливості для польських дітей вивчати рідну мову в місцевій системі освіти. У нас також немає легальних ЗМІ польською мовою. А польські військові кладовища, про які ми піклувалися багато десятиліть, були знищені бульдозерами», – сказав Почобут і запропонував розглянути його кримінальну справу в цьому контексті. За словами Почобута, ця справа є «одним з елементів тиску на польську меншину в Білорусі».

Історія Союзу поляків у Білорусі налічує 38 років, з яких останній 21 рік організація діяла під забороною, згадав колишній політв’язень. На його думку, напад на польську меншину в Білорусі є частиною «антиєвропейського курсу, який режим Олександра Лукашенка проводить десятиліттями».

Журналіст повідомив, що в Білорусі нині є 854 політв’язні, та озвучив імена своїх колег, які досі перебувають у білоруських в’язницях – Ігор Ілляш, Деніс Івашин, Володимир Янукевич, Андрій Александров – загалом за ґратами залишається 21 працівник білоруських ЗМІ.





За словами Анджея Почобута, у питанні звільнення цих людей він спирається на тих, хто допоміг у його звільненні: міністерство закордонних справ Польщі, уряд США, президента Дональда Трампа та спеціального посланця Джона Коула, який сприяв звільненню сотень білоруських політв’язнів.

«Але сьогодні важливо, щоб звільнення одних політичних в’язнів не супроводжувалося арештом інших; важливо припинити репресії, які тривають у Білорусі. Відсутність покращення ситуації з правами людини призводить до втрати віри в успіх звільнення політичних в’язнів», – вважає Анджей Почобут.

Лавреат премії Андрея Сахарова журналіст Анджей Пачобут з трибуни Європарламенту закликав «сильно висловитися на захист прав людини в Білорусі» і висловив сподівання, що Білорусь в результаті «не тільки геаграфічно належатиме до Європи».





Анджей Почобут – журналіст, блогер, активіст польської громади в Білорусі, давній кореспондент польської Gazeta Wyborcza. Режим Лукашенка заарештував його 2021 року та засудив у 2023-му за нібито «ворожу діяльність» та «розпалювання ненависті». 28 квітня 2026 року Почобута звільнили та депортували до Польщі.