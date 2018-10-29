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29 Жовтень 2018, Київ 12:09
Новини | Події

Клімкін повідомив про звільнення українського моряка в Нігерії

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив про звільнення українського моряка

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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив про звільнення українського моряка, викраденого у складі екіпажу швейцарського торговельного судна MV Glarus біля узбережжя Нігерії.

«Дякую всім, хто допомагав рятувати команду швейцарського торговельного судна MV Glarus, викраденого піратами 22 вересня у нігерійських територіальних водах. Один із 12 членів екіпажу українець Валерій Зубицький уже завтра має повернутися додому в Одесу», – повідомив міністр у мережі Twitter.

24 вересня в міністерстві закордонних справ України повідомили про викрадення піратами біля узбережжя Нігерії 12 членів екіпажу швейцарського судна MV Glarus, у тому числі одного українця. Всього на борту судна MV Glarus перебувало 19 членів команди, серед яких троє громадян України.

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