Клімкін повідомив про звільнення українського моряка в Нігерії

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив про звільнення українського моряка, викраденого у складі екіпажу швейцарського торговельного судна MV Glarus біля узбережжя Нігерії.

«Дякую всім, хто допомагав рятувати команду швейцарського торговельного судна MV Glarus, викраденого піратами 22 вересня у нігерійських територіальних водах. Один із 12 членів екіпажу українець Валерій Зубицький уже завтра має повернутися додому в Одесу», – повідомив міністр у мережі Twitter.

24 вересня в міністерстві закордонних справ України повідомили про викрадення піратами біля узбережжя Нігерії 12 членів екіпажу швейцарського судна MV Glarus, у тому числі одного українця. Всього на борту судна MV Glarus перебувало 19 членів команди, серед яких троє громадян України.