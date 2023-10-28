Україна цієї ночі перейде на зимовий час

У ніч проти 29 жовтня Україна переходить на зимовий час. О 4 годині ранку варто перевести стрілки годинника на одну годину назад.

Таким чином, ця доба автоматично збільшиться на годину.

Переведення годинників в Україні регламентується постановою Кабміну від 13 травня 1996 року №509 «Про порядок обчислення часу на території України».

Літній і зимовий порядок обчислення часу вперше був запроваджений у Великій Британії в 1908 році для економії та раціональнішого розподілу електроенергії впродовж доби.

Зміна часу в Україні відбувається разом із усім Європейським союзом і більшістю країн Європи двічі на рік: в останню неділю березня країна переходить на літній час, а кожної останньої неділі жовтня повертається на зимовий, тобто свій поясний час.

Обговорення планів відмовитися від переведення стрілок триває як в Україні, так і в Євросоюзі. Остаточного рішення щодо цього питання й досі немає.