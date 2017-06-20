Петренко: з «Газпрому» до держбюджету стягнено понад 80 мільйонів гривень

Міністр юстиції України Павло Петренко заявляє, що до держбюджету стягнено з російської компанії «Газпром» понад 80 мільйонів гривень.

«З «Газпрому» на користь держбюджету стягнуто 80,8 мільйона гривень. Це ті гроші, які були виявлені на території України як такі, що належать цій компанії у вигляді дивідендів третіх осіб... Процес списання та передачу цієї суми до держбюджету завершено», – сказав він.

На початку червня у Мін’юсті повідомили про стягнення перших сум із російського «Газпрому» за штрафами, накладеними Антимонопольним комітетом.

Крім того, як повідомляли в «Газпромі», Міністерство юстиції України наклало арешт на акції підприємства «Газтранзит», що належать цій російській компанії.

Вищий господарський суд України 16 травня відхилив касацію «Газпром» на рішення про стягнення штрафу в розмірі майже 172 мільярди гривень.

У січні 2016 року Антимонопольний комітет України оштрафував російський «Газпром» на 86 мільярдів гривень за «зловживання монопольним становищем на ринку транзиту природного газу через українську газотранспортну систему».

Термін виконання цього рішення закінчився, компанія «Газпром» оскаржила його, але суди відмовили російській компанії у задоволенні скарги. Згодом в Антимонопольному комітеті України заявили, що від «Газпрому» вимагають сумарно майже 172 мільярди гривень, зокрема штраф і пеню за його несвоєчасну сплату.

Російська компанія «Газпром» заперечувала звинувачення у зловживанні монопольним становищем на ринку транзиту природного газу. У «Газпромі» назвали рішення АМКУ «нічим іншим, як спробою вчинити тиск» на російську компанію, і пообіцяли «захищати свої права й інтереси всіма можливими з правового погляду методами».