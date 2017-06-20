У центрі Києва 75 рятувальників гасять пожежу в будівлі колишнього центрального гастроному

У центрі Києві горить будівля колишнього центрального гастроному, який перебуває на реставрації, на розі Хрещатика і вулиці Богдана Хмельницького. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, зайнявся дах будівлі.

На місці працюють декілька бригад пожежників: близько півтора десятка пожежних автомобілів, чергують автомобілі «швидкої допомоги». За даними ДСНС, до гасіння залучено 15 одиниць техніки і 75 осіб особового складу.

Рятувальники намагаються локалізувати займання, але поки що безуспішно, вогонь продовжує поширюватися.

Про постраждалих і причину пожежі наразі не повідомляють.