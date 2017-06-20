У будівлі Печерського райсуду через пожежу в центрі Києва проводять евакуацію

У будівлі Печерського районного суду Києва проводять евакуацію.

Як повідомили Радіо Свобода у прес-центрі Судової влади, з приміщення суду евакуюють працівників та відвідувачів.

У центрі Києві горить будівля колишнього центрального гастроному, який перебуває на реставрації, на розі Хрещатика і вулиці Богдана Хмельницького.

На місці працюють декілька бригад пожежників: близько півтора десятка пожежних автомобілів, чергують автомобілі «швидкої допомоги».

Рятувальники намагаються локалізувати займання, але поки що безуспішно, вогонь продовжує поширюватися. Про постраждалих і причину пожежі наразі не повідомляють.

За даними ДСНС, пожежа відбуваєтьсяу будинку за адресою Хрещатик 40\1.

Печерський райсуд розташований у будинку за адресою Хрещатик, 42-А.