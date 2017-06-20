На вокзалі у столиці Бельгії стався інцидент із невеликим вибухом

На Центральному вокзалі столиці Бельгії Брюсселя стався інцидент із невеликим вибухом, обставини якого ще не ясні. Вокзал евакуювали.

За повідомленнями, в перебігу інциденту поліція стріляла в одного чоловіка.

У поліції повідомили лише, що на вокзалі стався вибух біля одного з людей, і цю людину «нейтралізували» військові, що чергували на місці.

За даними поліції, інших потерпілих немає, ситуація під контролем.

Речник поліції не зміг підтвердити повідомлення засобів інформації, що нападник міг мати на собі «пояс смертника» з вибухівкою. Також наразі не ясно, чи лишився живим підозрюваний призвідник інциденту.

У Брюсселі вживаються підвищені заходи безпеки з часу, коли в листопаді 2015 року у столиці Франції Парижі екстремісти з угруповання «Ісламська держава» влаштували напади, внаслідок яких загинули 130 людей. Після того, в березні минулого року, у Брюсселі були здійснені напади в аеропорті і в метро.