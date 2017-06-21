Українська активістка терміново залишила Крим через переслідування ФСБ Росії – правозахисники

Українська активістка Наталія Харченко, дружина активіста Українського культурного центру Андрія Виноградова, заявляє, що вона 20 червня була змушена терміново виїхати з анексованого Криму через переслідування ФСБ сусідньої Росії.

Як розповіла сама Харченко «Кримській правозахисній групі», в середу, 21 червня, стосовно неї російські співробітники ФСБ планували порушити кримінальну справу в Сімферополі. За словами правозахисників, активістка приїхала до Києва практично без речей, залишивши своїх дітей тимчасово своїм батькам.

У ФСБ цю заяву активістки наразі не коментували.

29 травня співробітники російської ФСБ в анексованому Криму в четвертий раз допитали українську активістку Наталію Харченко. Тоді повідомлялося, що стосовно Харченко проводять дослідчу перевірку за статтею «публічні заклики до дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Росії».

Після російської анексії в Криму почастішали масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв'язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості.