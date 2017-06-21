Генпрокуратура просить Раду зняти недоторканність із депутата Лозового

Генеральна прокуратура просить Верховну Раду зняти недоторканність із депутата Андрія Лозового (фракція Радикальної партії Олега Ляшка). Про це речниця генерального прокурора Лариса Сарган повідомила у Facebook.

«Генеральна прокуратура України направила у Верховну Раду для розгляду подання про дачу згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України А.С. Лозового», – написала вона.

Також Сарган опублікувала фотокопію згаданого документа.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко 19 травня повідомив, що у ході перевірки електронних декларацій підготовлені подання до Верховної Ради щодо зняття депутатської недоторканності з трьох обранців – народного депутата від депутатської групи «Відродження» Геннадія Бобова, депутата від фракції «Народний фронт» Євгена Дейдея та депутата з фракції Радикальної партії Андрія Лозового.

За даними Луценка, подання стосовно Лозового підготували за статтею 212 (ухилення від сплати податків) і статтею 368 (2) (незаконне збагачення) Кримінального кодексу.

У НАБУ повідомили про проведення розслідування у кримінальних провадженнях лише щодо двох народних депутатів, з яких Генпрокуратура просить зняти недоторканність – Євгена Дейдея і Андрія Лозового.

22 травня Андрій Лозовий заявив, що подав позов до суду на генерального прокурора України Юрія Луценка за поширення неправдивої інформації, яка завдає шкоди його діловій репутації.

Євген Дейдей у ефірі телеканалу «112.Україна» заявляв, що не відчуває своєї провини «і готовий постати перед будь-яким судом, перед будь-яким парламентом».

1 червня Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) направила Генпрокуратурі доопрацьовані подання на зняття недоторканності з депутатів Ради Андря Лозового та Євгена Дейдея (фракція «Народний фронт»).