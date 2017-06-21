САП: суд відновив майнові права «Повітряного експреса» на отримання 25 мільйонів гривень

Господарський суд Києва визнав недійсним договір застави майнових прав на депозитний вклад державного підприємства «Повітряний експрес» у сумі 25 мільйонів гривень.

Як повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, також суд відновив майнові права підприємства на отримання цього депозитного вкладу.

У прокуратурі зазначають, що ці кошти отримані державою за кредитним договором від Експортно-імпортного банку Китаю для будівництва залізничного сполучення між аеропортом «Бориспіль» і Києвом, вони були розміщені на депозитному рахунку «Повітряного експреса», відповідно до договору банківського вкладу (депозиту) від 16 грудня 2014 року.

За даними САП, згідно з договором застави майнових прав від 22 грудня 2014 року, держпідприємство нібито поручилось перед банком за виконання зобов’язань за кредитним договором приватним суб’єктом господарювання.

При цьому кредит юридичною особою повернутий не був і держава могла втратити право на отримання коштів за депозитним договором, додають у прокуратурі.

У САП повідомляли про досудове слідство у кримінальному провадженні за фактом розкрадання 81 мільйона гривень держпідприємства «Повітряний експрес», отриманих державою за кредитним договором від Експортно-імпортного банку Китаю.

Національний проект «Повітряний експрес» – швидкісна залізниця із Києва до аеропорту «Бориспіль», яка мала запрацювати до кінця 2013 року. Реалізацією проекту займалося нині ліквідоване Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України, яке тоді очолював Владислав Каськів, нині він оголошений у міжнародний розшук.

Очікувалася, що швидкісна електричка долатиме відстань від вокзалу «Київ-Пасажирський» до аеропорту Бориспіль за 41 хвилину. Планувалося, що вона йтиме нинішньою залізничною колією до Борисполя, звідки буде прокладена окрема гілка до терміналів аеропорту. Швидкісної електрички до аеропорту досі немає.