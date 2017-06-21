Британський принц Філіп госпіталізований з інфекцією

Чоловік британської королеви Єлизавети II принц Філіп потрапив до лікарні через інфекцію, заявив 21 червня Букінгемський палац. Госпіталізація відбулася як запобіжний захід, принц перебував у доброму гуморі, йдеться в повідомленні.

Філіп, якому 96 років, нещодавно заявив, що поступово відходить від участі в публічних заходах. Раніше він страждав від хвороб серця.

Госпіталізація князя Філіпа означає, що він не зможе відвідати виступ королеви в британському парламенті 21 червня, де вона окреслить законодавчу програму уряду.

Принц Чарльз, спадкоємець престолу, відвідає цю промову замість принца Філіпа.