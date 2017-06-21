Опитування: майже половина українців не збираються оформлювати біометричні паспорти

Майже половина громадян України взагалі не збираються оформлювати закордонні біометричні паспорти. Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова.

За даними соціологів, на сьогодні закордонний паспорт на сьогодні мають 34% населення, 7% з них –мають новий біометричний закордонний паспорт.

Як свідчать результати опитування, 45 % респондентів взагалі не збираються оформлювати закордонні біометричні паспорти, 13% ще не вирішили.

При цьому 28% опитаних відповіли, що мають наміри зробити такі документи, але пізніше, а 7 % збираються виготовити закордонні біометричні паспорти саме цього року.

Опитування проводилось з 9 по 13 червня 2017 року, були опитані 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих Криму та територій у Луганській і Донецькій областях. Теоретична похибка вибірки – 2,3%.

Щоб скористатися безвізовим режимом з ЄС від 11 червня українцям треба мати біометричний паспорт і , якщо попросять прикордонники – довести мету й умови поїздки, свою платоспроможність тощо.

11 червня набрала чинності візова лібералізація для українців при короткотермінових подорожах до країн ЄС і «шенгену» (до 90 днів протягом кожних 180 днів без права працевлаштування). Безвізовий режим стосується всіх держав-членів Європейського союзу, крім Великої Британії й Ірландії, а також країн «шенгенської зони» з-поза меж ЄС. Цей режим наразі не стосується так званих «заморських володінь» Нідерландів і Франції.

Щоб скористатися безвізовим режимом з ЄС українцям треба мати біометричний паспорт і , якщо попросять прикордонники – довести мету й умови поїздки, свою платоспроможність тощо.