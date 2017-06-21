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22 Червень 2017, Київ 00:22
Новини | Міжнародні

США: у Мічигані евакуювали аеропорт після поранення поліцейського

Аеропорт «Бішоп», штат Мічиган, США

Аеропорт в американському місті Флінт у штаті Мічиган 21 червня евакуювали після поранення поліцейського ножем у шию.

За повідомленнями поліції, потерпілий у критичному стані. Його поранили, коли він патрулював головний термінал аеропорту «Бішоп».

Керівництво аеропорту повідомляє, що всі пасажири перебувають у безпеці.

За словами мера Флінта Карен Вівер, ситуація під контролем. Вона зазначила, що поліція затримала людину, «що представляє інтерес».

Напад розслідують як можливий терористичний акт.

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