США: у Мічигані евакуювали аеропорт після поранення поліцейського

Аеропорт в американському місті Флінт у штаті Мічиган 21 червня евакуювали після поранення поліцейського ножем у шию.

За повідомленнями поліції, потерпілий у критичному стані. Його поранили, коли він патрулював головний термінал аеропорту «Бішоп».

Керівництво аеропорту повідомляє, що всі пасажири перебувають у безпеці.

За словами мера Флінта Карен Вівер, ситуація під контролем. Вона зазначила, що поліція затримала людину, «що представляє інтерес».

Напад розслідують як можливий терористичний акт.