Іран назвав зміну спадкоємця престолу в Саудівській Аравії «м’яким переворотом»

Влада Ірану назвала «м’яким переворотом» призначення спадкоємцем королівського престолу у Саудівській Аравії сина нинішнього монарха Мухаммеда бін Салмана. Про це заявили 21 червня державні ЗМІ Ірану.

Різка реакція Тегерана на рішення короля Салмана змінити коронованого принца, племінника Мухаммеда бін Наїфа, з’явилася через те, що минулого місяця нинішній спадкоємець Мухаммад бін Салман звинуватив Іран у спробі «контролювати ісламський світ», щоб ширити свою шиїтську доктрину.

«Ми знаємо, що є головною мішенню для Ірану», – сказав він, додавши, що конфлікт між сунітським королівством і очолюваним шиїтами Іраном є неминучим.

Водночас аналітики кажуть, що відносини між Іран і Саудівською Аравією через рішення щодо Мухаммада бін Салмана можуть іще більше загостритися.

«Під його (Мухаммада бін Салмана​ – ред.) керівництвом Саудівська Аравія розробила агресивну зовнішню політику в Ємені та Катарі, і він не соромився робити серйозні заяви проти Ірану», – сказав агентству Reuters Олів'є Жакоб з нафтової консалтингової компанії Petromatrix.

У Petromatrix заявили, що призначення коронованого принца серйозно позначається на зниженні цін на нафту і є сумніви, що саудівці та іранці будуть співпрацювати, як сьогодні, щоб зменшити виробництво.

Напередодні король Саудівської Аравії Салман дав своєму 31-річному синові Мухаммаду бін Салману титул наслідного принца, відповідно до королівського указу. Раніше він також отримав посади віце-прем’єра і міністра оборони. Мухаммад бін Салман, який має тісні зв’язки зі Сполученими Штатами, вважається могутньою фігурою в королівстві і керує операціями Саудівської Аравії у Ємені.

Наслідний принц Саудівської Аравії є другою за статусом особою після короля і його спадкоємцем.