Росія посилить свої війська на західному фланзі – Шойгу

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу 21 червня заявив, що ситуація в сфері безпеки поблизу західних кордонів країни погіршилася, і Росія посилить там свої війська.

«Ситуація, яка складається біля наших західних кордонів, має тенденцію до погіршення. Це пов’язано з підвищенням військової активності країн НАТО в Східній Європі. Північноатлантичний альянс нарощує свою присутність в країнах Балтії. Удосконалюється інфраструктура їх морських портів, аеродромів та інших військових об’єктів », – сказав російський міністр під час поїздки у Калінінградську область, що на заході Росії.

Шойгу додав, що військові маневри альянсу в країнах Балтії цього літа «наочно демонструють відверте небажання західних партнерів відмовитися від антиросійського курсу».

Так, за словами, Сергія Шойгу, до кінця року російські військові сформують 20 нових підрозділів вздовж своїх західних кордонів. Пізніше в цьому році Росія і Білорусь проведуть військові навчання «Захід-2017».

Російське телебачення напередодні показало кадри з винищувачем НАТО F-16, який супроводжував літак Шойгу, коли той підлітав до Калінінграда. Потім російський винищувач Су-27 пролетів між літаком російського міністра і винищувачем альянсу. Пізніше російські інформагентства повідомили, що кілька винищувачів НАТО супроводжували літак Шойгу над Балтійським морем, коли він повертався з Калінінграда до Москви, але не намагався наблизитися до нього.

Заступник генсекретаря НАТО Роуз Гетемюллер напередодні заявила, що Альянс хотів би обговорити з Москвою запобігання інцидентам на території Балтійського моря.

Раніше у Пентагоні повідомили, що 19 червня російський винищувач і розвідувальний літак США пролетіли над Балтійським морем у «небезпечній» близькості один від одного. Інцидент, стався за 40 кілометрів від російської Калінінградської області. Міністерство оборони Росії заявило, що американський літак здійснив «провокаційні дії» щодо російського винищувача.